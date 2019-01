Hannover 96: Olympiasieger Walace glaubt an Klassenerhalt

Hannover (SID) - Trotz der prekären Tabellensituation glaubt Olympiasieger Walace an den Klassenerhalt von Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga. "Wir haben die Qualität dafür", sagte der brasilianische Nationalspieler in einem Bild-Interview.

Glaubt an den Klassenerhalt: 96-Spieler Walace © SID

Die Mentalität in der Gruppe und im Umfeld sei beim Tabellenvorletzten eine ganz andere und viel positiver als im vergangenen Jahr bei seinem Ex-Klub Hamburger SV. Walace: "Dementsprechend habe ich auch überhaupt kein Problem, mich an die Vorgaben zu halten."

Vor Jahresfrist war der Südamerikaner in Hamburg in die Schlagzeilen geraten, weil er durch eine verspätete Anreise einen vorzeitigen Wechsel zu einem Klub aus seiner Heimat erzwingen wollte. Nach weiteren Eskapaden kam der 23-Jährige ab März für die Hanseaten gar nicht mehr zum Einsatz.