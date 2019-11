Hannover 96: Schlaudraff kommentiert Frei-Gerüchte nicht

Hannover (SID) - Sportdirektor Jan Schlaudraff vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat die Gerüchte über eine bevorstehende Einigung mit Trainerkandidat Alexander Frei weder bestätigt noch dementiert. "Von Anfang an war unser Plan, den neuen Trainer nach dem Spiel in Heidenheim zu präsentieren - daran werden wir festhalten", sagte der 36-Jährige am Donnerstag.

Jan Schlaudraff (l.) kommentiert Gerüchte um Frei nicht © SID

Mehrere Medien hatten nach der Entlassung von Mirko Slomka zuletzt von einer bevorstehenden Einigung mit Frei berichtet. Der frühere Profi von Borussia Dortmund und aktuelle U18-Coach des FC Basel soll laut Basler Zeitung bereits zu Gesprächen in Hannover gewesen sein. Schlaudraff sagte nur, dass 96 die anstehende Länderspielpause nutzen wolle.

Bei der Partie beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) werden die Interimstrainer Asif Saric und Lars Barlemann den aktuellen Tabellen-13. betreuen.