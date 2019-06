Hannover 96: Siegreiches Debüt von Beckenbauer-Enkel Luca

Hannover (SID) - Großvater Franz dürfte stolz gewesen sein: Sein Enkel Luca Backenbauer hat beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 ein siegreiches Debüt in der Profimannschaft gefeiert. Die Niedersachsen gewannen ein Testspiel in Wedemark beim Kreisligisten Mellendorfer TV mit 6:0 (4:0), der Innenverteidiger mit dem berühmten Namen kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

Luca Beckenbauer debütierte für Hannover 96 © SID

Da Opas legendäre Rückennummer "5" beim Zweitligisten derzeit an den Brasilianer Felipe vergeben ist, lief der 18 Jahre alte Beckenbauer junior vor 1975 Zuschauern mit der "43" auf.