Hannover 96 peilt mit Trainer-Rückkehrer Slomka den Wiederaufstieg an

Hannover (SID) - Hannover 96 peilt nach der Rückkehr des früheren Erfolgstrainers Mirko Slomka die schnelle Korrektur des Bundesliga-Abstiegs an. "Wir werden alle hart daran arbeiten, perspektivisch in die erste Liga zurückkehren zu können", sagte Slomka, der einen Vertrag bis 2021 erhielt. Von 2010 bis 2013 hatte er die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte mitgeprägt: "Wenn man hierher kommt, hat man schon das Gefühl, in der Heimat zu sein."

Steht vor der Rückkehr nach Hannover: Mirko Slomka © SID

Als Sportdirektor wird dem 51-Jährigen sein früherer Spieler Jan Schlaudraff zur Seite stehen. Der Ex-Nationalspieler wurde von Geschäftsführer Martin Kind befördert und mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet, ursprünglich sollte er Assistent der Sportlichen Leitung werden. "Wir wollen agieren und Fußball auf den Platz bringen, der begeistert", sagte der 35-Jährige zur Philosophie des neuen Führungsduos.

Nach dem schmerzlichen Abstieg unter Trainer Thomas Doll sieht Geschäftsführer Kind die Basis für einen Neuanfang gelegt. "Ein erfolgreicher Trainer und ein junger sportlicher Leiter. Das ist die Synthese, die man braucht", sagte Kind: "Wir sind von beiden überzeugt. Unser Ziel ist der Wiederaufstieg."