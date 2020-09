Hannover 96 verpflichtet Twumasi

Hannover (SID) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den ghanaischen Offensivspieler Patrick Twumasi von Deportivo Alaves verpflichtet. Der 26-Jährige war zuletzt aus Spanien in die Türkei an Gaziantep FK ausgeliehen, wo er 2019/20 auf sechs Tore und fünf Torvorlagen kam. In Hannover erhält Twumasi einen Vertrag bis 2023.