Hannover-Burgdorf nach Sieg in Hüttenberg wieder Vierter

Hüttenberg (SID) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb weiter fest im Visier. Mit einem 29:19 (13:10) beim Vorletzten TV Hüttenberg kletterten die Recken wieder auf den vierten Platz der Tabelle, der zur Teilnahme am EHF-Cup berechtigt. Hannover zog mit dem 18. Saisonsieg am SC Magdeburg vorbei.

Zurück auf Tabellenplatz vier: TSV Hannover-Burgdorf © SID

Bester Werfer des Teams von Trainer Antonio Carlos Ortega war Casper Ulrich Mortensen mit acht Toren.