Hannover: Haraguchi fehlt im Pokal, Bebou fraglich

Hannover (SID) - Trainer Andre Breitenreiter (44) von Hannover 96 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Karlsruher SC am Sonntag auf seinen Neuzugang Genki Haraguchi (27) verzichten. Der Offensivallrounder aus Japan kann wegen einer "schweren Oberschenkel-Zerrung" erst nächste Woche wieder trainieren, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Genki Haraguchi fällt für das Pokalspiel aus © SID

Zudem droht der Ausfall von Außenstürmer Ihlas Bebou. Der 24-Jährige plagt sich ebenfalls mit Oberschenkelproblemen herum.