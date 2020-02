Hannover: Schlaudraff wird "außerordentlich gekündigt"

Hannover (SID) - Nach der bereits ausgesprochenen Freistellung hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 seinem ehemaligen Sportdirektor Jan Schlaudraff (36) nun auch außerordentlich gekündigt. Das gab der Tabellen-14. am Freitag bekannt. Als Grund führten die Niedersachsen "Geschehnisse" rund um die Partie gegen den Hamburger SV am 15. Februar (1:1) an, die "für Hannover 96 mit Blick auf Tragweite und Schwere arbeitsrechtlich nicht hinnehmbar" waren.

Jan Schlaudraff war Mitte Janauar freigestellt worden © SID

96 dementierte, dass die Kündigung in Zusammenhang mit Schlaudraffs am 14. Februar eingereichter Entfristungsklage beim Arbeitsgericht Hannover stehe.

Schlaudraff war am 16. Januar wegen "unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Klubs und in Ansehung eines insoweit beschädigten Vertrauensverhältnisses" in Hannover freigestellt worden. Der Bundesliga-Absteiger befindet sich zudem auch mit Schlaudraffs Nachfolger Gerhard Zuber in einer gerichtlichen Auseinandersetzung.