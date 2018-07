Hannover gewinnt weiteren Test

Burgdorf (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison keine Blöße gegeben. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend einen Test gegen den Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen mit 7:0 (2:0).

Hannover gewinnt Testspiel - Doppelpack von Füllkrug © SID

Es trafen Niclas Füllkrug (30., 45.), Takuma Asano (60., 65.) und Hendrik Weydandt (70., 82.) jeweils doppelt. Zudem war Oliver Sorg (79.) erfolgreich. Neuzugang Bobby Wood spielte in der ersten Halbzeit und bereitete das 2:0 vor.

In der ersten Runde des DFB-Pokals treten die Niedersachsen am 19. August beim Drittligisten Karlsruher SC an, eine Woche später startet 96 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.