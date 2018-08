Hannover gewinnt zwei Tests gegen Udinese Calcio binnen weniger Stunden

Klagenfurt (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat auch den zweiten Test innerhalb weniger Stunden gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio gewonnen. Nach dem 5:1 (3:1)-Erfolg am Nachmittag siegten die Niedersachsen am Abend mit 2:1 (1:0).

96-Coach Breitenreiter und sein Team siegen gegen Udine © SID

In einer gegenüber dem ersten Spiel komplett veränderten Startformation in Klagenfurt schoss Ihlas Bebou in der 25. Minute den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter. Niclas Füllkrug erzielte nach einem Strafstoß (68.) den weiteren Treffer für den Bundesligisten. Kevin Lasagna konnte in der 81. Minute für Udine lediglich den Anschlusstreffer erzielen.

Neuzugang Walace erzielte im ersten Spiel in der 28. Minute den Führungstreffer per Kopf. Takuma Asano (32.) und Hendrik Weydandt (45.) erhöhten für 96 vor der Pause. Udinese traf in Person von Jadi (42.) per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2. In der zweiten Halbzeit schossen erneut Weydandt (48.) und Walace (75.) per Foulelfmeter die weiteren Tore für den Bundesligisten. Am Abend (19.00 Uhr) spielen beide Klubs erneut gegeneinander.

Hannover startet am 25. August (15.30 Uhr) bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. Bereits eine Woche vorher (19. August) trifft 96 im DFB-Pokal auf den Drittligisten Karlsruher SC.