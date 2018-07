Hannover in der Vorbereitung weiter ohne Gegentor

Hannover (SID) - Hannover 96 hat auch sein viertes Vorbereitungsspiel für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Gegentor gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter siegte 2:0 (1:0) gegen den Regionalligisten Wacker Nordhausen.

Waldemar Anton brachte Hannover auf die Siegerstraße © SID

Beim ersten Test nach der Sommerpause in Hannover trafen Waldemar Anton und Neuzugang Takuma Asano im Eilenriedestadion für die Roten. Zuvor hatte Hannover gegen den TSV Havelse (4:0), den SV Ramlingen/Ehlershausen (7:0) und eine Auswahl der Halbinsel Eiderstedt (14:0) gewonnen.

In der ersten Runde des DFB-Pokals treten die Niedersachsen am 19. August beim Drittligisten Karlsruher SC an, eine Woche später startet 96 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.