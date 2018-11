Hannover mit Personalsorgen ins Wolfsburg-Spiel

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 wird vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von Verletzungssorgen geplagt. Angreifer Niclas Füllkrug (Knieprobleme), Oliver Sorg (private Gründe) und Takuma Asano (Zerrung) fallen definitiv für die Partie am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) aus, Pirmin Schwegler (Fuß) steht noch auf der Kippe.

Oliver Sorg fehlt 96 gegen den VfL Wolfsburg © SID

"Wir klagen nicht und nutzen das nicht als Ausrede", sagte 96-Trainer Andre Breitenreiter auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. Man vertraue den gesunden Spielern zu 100 Prozent. "Wir wollen punkten und, wenn möglich, gewinnen", so Breitenreiter: "Wir wollen mit Selbstvertrauen und guter Stimmung in die Länderspielpause gehen." In der zweiten Pokalrunde hatte Hannover im eigenen Stadion in der vergangenen Woche 0:2 gegen den VfL verloren.

Die Diskussionen um seine Person lassen Breitenreiter kalt. "Klar, dass bei sechs Punkten aus zehn Spielen über den Trainer diskutiert wird. Das ist doch nochmal", sagte er. Trotzdem verspüre er "großes Vertrauen in unsere Arbeit". Mit Eventualitäten beschäftige er sich "gar nicht".