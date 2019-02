Hannover mit frischem Schwung gegen Hoffenheim

Hannover (SID) - Nach dem ersten Sieg unter Trainer Thomas Doll geht Hannover 96 mit frischem Schwung ins schwere Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim. "Ich habe in der Woche gespürt, dass die Stimmung eine andere ist. Das ist auch total nachvollziehbar, wenn man so viel Nackenschläge bekommen hat", sagte Doll am Donnerstag. Gleichzeitig hätten seine Spielern "nicht den Eindruck erweckt, dass sie glauben, jetzt geht es von alleine".

Thomas Doll spürt positive Stimmung im Team © SID

Mit dieser "guten Mischung aus Konzentration und Lockerheit" wolle man gegen Hoffenheim die miserable Auswärtsbilanz aufbessern, betonte der gebürtige Malchiner. Seit 22 Ligaspielen in der Fremde hat 96 nicht mehr gewonnen.

"Wir brauchen mutige, freche Fußballspieler, die nicht nur gut verteidigen wollen", sagte Doll, der seine Spieler in Gesprächen die Angst vor den gegnerischen Fans nehmen möchte: "Ich mochte es als Profi immer sehr gerne, wenn ich auswärts ausgepfiffen wurde. Das hat mich nur noch besser gemacht."