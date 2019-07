Hannover ohne Jonathas ins Trainingslager

Hannover (SID) - Der brasilianische Stürmer Jonathas verpasst das Trainingslager von Hannover 96 in Österreich. Wie der Zweitligist am Mittwoch bekanntgab, hat der 30-Jährige einen "leichten Muskelfaserriss" erlitten. Das Team von Trainer Mirko Slomka weilt von Donnerstag bis zum 12. Juli in Stegersbach. Rekordeinkauf Jonathas, für den die Niedersachsen 2017 neun Millionen Euro Ablöse gezahlt haben, gilt weiter als Wechselkandidat.