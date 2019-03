Hansa Rostock muss 41.950 Euro Strafe zahlen

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans eine deftige Geldstrafe auferlegt bekommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Klub wegen fünf Verstößen zu einer Buße von 41.950 Euro. Im Kern handelt es sich um Vergehen der Anhänger im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Pyrotechnik während des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Nürnberg im vergangenen Oktober und dem Ligaspiel im November gegen Carl Zeiss Jena.

Hansa Rostock muss 30.000 Euro Strafe zahlen © SID

Dort waren Fans zudem über Trennzäune geklettert und hatten das Spielfeld betreten. Beim Spiel in Jena waren ebenfalls pyrotechnische Gegenstände in Richtung Ordner und Polizei geworfen worden. Wie der DFB mitteilte, können bis zu 14.000 Euro von der Strafsumme in Sicherheit und Infrastruktur sowie die Modernisierung der Videotechnik im Stadion investiert werden.