Harit und Bouhaddouz im Aufgebot Marokkos

Rabat (SID) - Der Schalker Bundesligaprofi Amine Harit und Aziz Bouhaddouz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli stehen im Aufgebot des WM-Teilnehmers Marokko für die Test-Länderspiele am 23. März in Turin gegen Serbien und am 27. März in Casablanca gegen Usbekistan. Ebenfalls im 28-köpfigen Aufgebot steht der ehemalige Münchner Mehdi Benatia (Juventus Turin).

Amine Harit (r.) steht im Aufgebot Marokkos © SID

Marokko spielt bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe B gegen Europameister Portugal, Spanien und den Iran.