Hartenstein winkt NBA-Vertrag bei den Rockets

Houston (SID) - Dem deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein winkt offenbar ein Vertrag beim zweimaligen NBA-Champion Houston Rockets. Nach Informationen der Tageszeitung Houston Chronicle soll der 20-Jährige Ende dieser Woche für seine guten Leistungen in der Summer League belohnt werden.

Hartenstein (li.) winkt in Houston ein NBA-Vertrag © SID

Die Rockets hatten den EM-Teilnehmer im NBA-Draft 2017 an Position 43 ausgewählt. In der vergangenen Saison spielte der Center in der NBA G League für die Rio Grande Valley Vipers, Farmteam der NBA-Franchise. Im Schnitt kam der 19-malige Nationalspieler Hartenstein auf 9,5 Punkte und 6,6 Rebounds.

In der Summer League durfte Hartenstein für Houston in vier Spielen auflaufen und verbuchte durchschnittlich 10,3 Punkte.