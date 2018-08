Harting darf auf Diskus-Finale hoffen - 63,29 m in der Quali

Berlin (SID) - Diskus-Ass Robert Harting darf bei seiner letzten internationalen Meisterschaft auf das Finale der besten Zwölf hoffen. Der 33-Jährige verfehlte bei der Heim-EM in Berlin mit 63,29 m in der Qualifikation am Dienstagmorgen die geforderte Weite von 64,00 m und muss als Vierter auf die Ergebnisse der zweiten Gruppe am Dienstagmittag warten. Seine Laufbahn beendet der London-Olympiasieger, der die gesamte Saison an einer Knieverletzung laboriert, am 2. September beim ISTAF.

Kam in der Qualifikation auf 63,29 Meter: Robert Harting © SID

"Ich denke schon, dass es reicht. Auch die anderen werden ihre Problemchen bekommen", sagte Harting.

Keine realistische Chance auf das Finale am Mittwoch (20.20 Uhr)hat der Olympiadritte Daniel Jasinski (Wattenscheid). Er kam im zweiten Versuch auf 60,10 m und wurde in der ersten Gruppe Elfter. Rio-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin) tritt in der zweiten Qualifikationsgruppe an.

Für Titelverteidiger Piotr Malachowski (Polen) ist der Wettbewerb schon beendet. Er schaffte in der Qualifikation keinen gültigen Versuch.