Harting mit durchwachsenem Start ins Abschiedsjahr

Berlin (SID) - Robert Harting ist beim Hallen-ISTAF in Berlin mit einer durchwachsenen Vorstellung in sein Abschiedsjahr gestartet. Der Diskus-Olympiasieger von 2012 warf 62,32 m und belegte in Abwesenheit von Bruder und Rio-Olympiasieger Christoph Harting Rang zwei. Der 33-Jährige will nach dem ISTAF am 2. September in Berlin definitiv seine Karriere beenden.

Hallen-ISTAF: Rang zwei für Robert Harting © SID

Sieger beim 5. Hallen-Meeting an der Spree wurde der Österreicher Lukas Weisshaidinger (Österreich/63,91). Platz drei ging an den Olympia-Dritten Daniel Jasinski (Wattenscheid/61,86).