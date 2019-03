Harzheim und Landis rudern beim Boat Race für Oxford

London (SID) - Beim legendären Ruderduell der Universitäten von Oxford und Cambridge sitzen in diesem Jahr gleich zwei Deutsche im Boot. Der Mainzer Achim Harzheim und Benjamin Landis (Heidelberg) gehen am 7. April im Achter der "Dark Blues" aus Oxford an den Start. Das gab das Herausforderer-Team am Donnerstag bekannt.

Rudern: Das Boat Race findet zum 165. Mal statt © SID

Im Vorjahr hatte der Hamburger Claas Mertens mit Oxford das 164. Boat Race vor 250.000 Zuschauern auf der Themse in London verloren. Auch bei den Frauen setzt Oxford in diesem Jahr in Person von Tina Christmann auf deutsche Unterstützung. Die Hanauerin hatte bei der U23-WM 2017 Bronze im Doppelvierer gewonnen.

Für einen Altersrekord sorgt derweil der zweimalige Ruder-Olympiasieger James Cracknell. Der 46 Jahre alte Brite sitzt im Achter der "Light Blues" aus Cambridge. Cracknell hatte 2000 und 2004 Gold im Vierer ohne Steuermann gewonnen. Der bislang älteste Teilnehmer war Andy Probert, der 1992 mit 38 Jahren für Cambridge antrat.

Seit 1930 liegt Cambridge im Wettstreit der ältesten Universitäten des Landes ohne Unterbrechung vorne, aktuell steht es 83:80 (ein Rennen endete ohne Sieger). Auch bei den Frauen hatte Cambridge vor einem Jahr gesiegt und seine Führung in der "ewigen" Bilanz auf 43:30 ausgebaut.