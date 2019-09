Hasebe fehlt Frankfurt in der Europa League - Trapp nur leicht verletzt

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel am Donnerstag bei den Portugiesen von Vitoria Guimaraes und wahrscheinlich auch im kommenden Punktspiel am Sonntag gegen Werder Bremen auf Kapitän Makoto Hasebe verzichten. Der Japaner erlitt beim 2:1 (0:0) am Freitag bei Union Berlin eine Gehirnerschütterung, laut den Hessen fällt er aufgrund seines Zusammenpralls mit Torwart Kevin Trapp eine Woche aus.

Hasebe (l.) musste sich mit Frankfurt geschlagen geben © SID

Trapp erlitt entgegen ersten Vermutungen "nur" eine leichte Schulterblessur. Der Keeper wird lediglich beim Mannschaftstraining am Montag fehlen.