Hauptsponsoren bleiben Bora-hansgrohe bis 2024 erhalten

Nizza (SID) - Die Zukunft des deutschen Profi-Radsportteams Bora-hansgrohe ist gesichert. Der Rennstall aus dem oberbayerischen Raubling gab die Verlängerung der Verträge mit den Haupt- bzw. Namenssponsoren Bora und hansgrohe bis 2024 bekannt. Der alte Kontrakt lief bis 2021. Das Team firmiert seit 2017 unter dem Namen Bora-hansgrohe. Die Mannschaft startet am Samstag mit acht Fahrern in die 107. Tour de France.

Zukunft gesichert: Das Radsport-Team Bora-hansgrohe © SID

"Es macht mich stolz, dass wir weiter auf die Unterstützung unserer beiden wichtigsten Geldgeber zählen können, denn es ist auch eine Bestätigung unserer Arbeit", sagte Teamchef Ralph Denk. Das mehrjährige Commitment gebe die nötige Planungssicherheit, "um unsere nächsten Schritte in der Entwicklung als Team zu setzen", sagte Denk, der große Ziele hat: "Mein großer Traum ist in jedem Fall ein Tour-de-France-Sieg, auch die WorldTour möchten wir in den nächsten Jahren gewinnen."