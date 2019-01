"Hauptziel ist das Halbfinale": Prokop peilt Medaillenspiele bei Heim-WM an

Hamburg (SID) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat bei der bevorstehenden Heim-WM (10. bis 27. Januar) die Medaillenspiele als Ziel ausgerufen. "Hauptziel ist das Erreichen des Halbfinales. Das wäre ein Riesenerfolg, weil wir Mannschaften wie Kroatien, Russland, Frankreich und Spanien hinter uns lassen müssen", sagte Prokop im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Dafür brauchen wir mentale und spielerische, aber auch charakterliche Top-Leistungen."

Prokop ruft die Medaillenspiele als Ziel aus © SID

Vor allem werde man als Mannschaft "Weltklasse auf das Parkett bringen müssen. Wir werden nicht weit kommen, weil einzelne Spieler ständig Spiele entscheiden", unterstrich Prokop: "Das A und O wird das Mannschaftsgefüge sein."

Den Druck der großen Erwartungshaltung nimmt der DHB-Coach wahr, es überwiegt aber die Vorfreude. "Ich möchte klarstellen, dass wir sehr viel erreichen wollen, aber nichts müssen", sagte Prokop: "Jeder Spieler hat bei dem Turnier eine ganz tolle Gelegenheit als Sportler und das Glück, gerade zum Zeitpunkt einer Heim-WM Nationalspieler zu sein. Das möchte jeder nutzen. Wir wollen erfolgreich und emotional spielen. Und wir möchten das Publikum von Anfang an begeistern, um eine Identifikation herzustellen."

Am Mittwoch biegt die Nationalmannschaft mit dem Lehrgang in Hamburg auf die Zielgerade ihrer Turnier-Vorbereitung ein. Nach den abschließenden Testspielen am Freitag in Hannover gegen Tschechien (16.15 Uhr/ARD) und am Sonntag in Kiel gegen Argentinien (14.00 Uhr/Livestream auf zdfsport.de) muss Prokop noch zwei Spieler streichen und seinen 16-köpfigen WM-Kader benennen. Das Eröffnungsspiel steigt am 10. Januar gegen Korea in Berlin.