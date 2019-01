Haus von Pacquiao während WM-Kampf ausgeraubt

Los Angeles (SID) - Der philippinische Box-Superstar Manny Pacquiao ist am Samstag etwa um die Zeit seines WM-Kampfes gegen den US-Amerikaner Adrien Broner Opfer von Einbrechern geworden. Ein Sprecher des 40-Jährigen bestätigte bei NBC News den Vorfall auf Pacquiaos Anwesen in Los Angeles. Nach Angaben des Los Angeles Police Department plünderten Verdächtige in den späten Nachmittagsstunden des 19. Januar das Haus und entwendeten Eigentum.

Diebe plündern Pacquiaos Anwesen in Los Angeles © SID

Kurz darauf besiegte Pacquiao im rund 400 km entfernten Las Vegas den elf Jahre jüngeren Broner in einem einseitigen Kampf klar nach Punkten. Von 70 Profi-Kämpfen hat der "Pac-Man" damit 61 gewonnen, 39 davon per K.o. - eine seiner sieben Niederlagen kassierte er im sogenannten "Kampf des Jahrhunderts" gegen Superstar Floyd Mayweather im Jahr 2015.