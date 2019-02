Hazard: Verlängerung oder Wechsel im Sommer

Mönchengladbach (SID) - Thorgan Hazard wird seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängern oder den Bundesligisten im Sommer verlassen. "Ich kann auf dieses Geld nicht verzichten", sagte Sportdirektor Max Eberl im Fußball-Talk "Wontorra" bei Sky Sport News HD.

Thorgan Hazard besitzt noch einen Vertrag bis 2020 © SID

Der Vertrag des belgischen Nationalspielers endet im Juni 2020. Eberl hofft auf eine vorzeitige Verlängerung. "Ja, er ist interessant für andere Vereine. Trotzdem haben wir eine Chance, mit ihm zu verlängern, wenn wir sportlich erfolgreich sind", sagte Eberl.

Der 25-jährige Hazard hat in dieser Saison neun Tore erzielt und acht Treffer vorbereitet. "Wir werden natürlich kreativ sein müssen, wenn wir mit ihm verlängern wollen. Aber es gibt aktuell Situationen, da hast du keine Chance", sagte Eberl. Hazard wurde zuletzt mit Borussia Dortmund und Klubs in England in Verbindung gebracht.