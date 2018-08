Hazard bleibt in Gladbach: "Nicht einen Prozent Zweifel"

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl geht fest von einem Verbleib des Torjägers Thorgan Hazard aus. "Ich habe nicht einen Prozent Zweifel daran, dass Thorgan bleibt", sagte Eberl am Donnerstag. Der Belgier Hazard, der es bei der WM gemeinsam mit Bruder Eden bis ins Halbfinale geschafft hatte, war zuletzt lange Zeit mit einem Wechsel nach England oder Spanien in Verbindung gebracht worden.

Thorgan Hazard bleibt wohl bei Borussia Mönchengladbach © SID

Auch Trainer Dieter Hecking betonte, Hazard spiele in seinen Überlegungen "immer eine große Rolle". Der 25 Jahre alte Hazard hatte am Wochenende beim 11:1 (6:0)-Kantersieg im DFB-Pokal beim Fünftligisten BSC Hastedt drei Tore erzielt. "Er ist erst seit zweieinhalb Wochen im Training, deshalb wollte ich ihm das Spiel gegen Hastedt geben. Dass er am Samstag im Kader stehen wird, davon gehe ich aus", sagte Hecking vor dem Bundesligastart gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky).

Eberl schloss derweil weitere Einkäufe aus. "Wir haben uns entschieden, mit dem Kader, den wir jetzt haben, in die Saison zu gehen", sagte er. Abgänge seien allerdings noch möglich.