Heber-Präsident Ajan gibt IOC-Ehrenmitgliedschaft zurück

Köln (SID) - Der umstrittene Langzeit-Präsident des Gewichtheber-Weltverbandes IWF, Tamas Ajan, hat seine Ehrenmitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zurückgegeben. Dies teilte der 81 Jahre alte Ungar dem IOC mit, er wolle damit jedweden Schaden von seinem "geliebten" Sport und der Olympischen Bewegung fernhalten.

Tamas Ajan gibt seine IOC-Ehrenmitgliedschaft zurück © SID

In der ARD-Dokumentation "Geheimsache Doping - Der Herr der Heber" wurden gegen Ajan und die IWF schwere Vorwürfe über schwarze Kassen, Korruption und Doping-Vertuschung erhoben. So sei der Verbleib von mindestens 5,5 Millionen Dollar aus Zahlungen des IOC an die IWF ungeklärt. Zudem hatte in der ARD-Doku die Thailänderin Rattikan Gulnoi, Olympiadritte von London 2012, von ihren Dopingpraktiken berichtet.

Im Januar hatte Tamas Ajan sein Präsidentenamt in der IWF für 90 Tage abgegeben, seitdem führt Vizepräsidentin Ursula Papandrea einen Teil seiner operativen Aufgaben. Sie leitet zudem eine Ad-hoc-Integritätskommission, die die im ARD-Film erhobenen Vorwürfe entkräften soll.

Ajan selbst hat die gegen ihn und den Weltverband erhobenen Vorwürfe stets bestritten. Die neue Kommission will für die Sitzungen der IWF-Exekutive und des IWF-Kongresses vom 11. bis 13. März in Rumäniens Hauptstadt Bukarest Zwischenberichte erstellen.