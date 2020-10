Hector aus Nationalmannschaft zurückgetreten

Köln (SID) - Jonas Hector vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist einem Bericht des kicker zufolge bereits vor Wochen aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Demnach habe der Linksverteidiger Bundestrainer Joachim Löw schon vor den Länderspielen im September mitgeteilt, dass er für weitere Einsätze nicht mehr zur Verfügung stehe.

Jonas Hector (2.v.r.) spielt nicht mehr für Deutschland © SID

Nach seinem Debüt am 14. November 2014 (4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar) hatte der 30-Jährige 42 weitere Male für Deutschland gespielt, stets in der Startelf. Sein letzter Einsatz war am 19. November 2019 gegen Nordirland (6:1), insgesamt erzielte der Kölner Kapitän drei Tore und gab zwölf Torvorlagen.

Auf der Position hinten links nominierte Löw zuletzt Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Robin Gosens von Atalanta Bergamo.