Hefele von Huddersfield zu Nottingham

Huddersfield (SID) - Der deutsche Abwehrspieler Michael Hefele (27) verlässt den englischen Fußball-Erstligisten Huddersfield Town und wechselt in die zweite Liga zum ehemaligen Europapokalgewinner Nottingham Forest. Der frühere Dresdner und Fürther hatte beim Klub des deutschen Teammanagers David Wagner noch einen Vertrag bis 2019. Zu den Transfermodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

Michael Hefele wechselt von Huddersfield nach Nottingham © SID

Hefele war maßgeblich am Premier-League-Aufstieg der Terriers am Ende der Saison 2016/17 beteiligt, in der abgelaufenen Spielzeit kam er in Englands höchster Spielklasse aber nur auf 31 Einsatzminuten.