Heftige Kritik von Island-Trainer Gudmundsson an WM-Spielplan

München (SID) - Islands Trainer Gudmundur Gudmundsson hat den Spielplan der Handball-WM in Deutschland und Dänemark kritisiert. "Frankreich hat vor dem Spiel gegen uns zwei Tage frei, wir nur einen", sagte der Isländer: "Das ist nicht fair und muss geändert werden." Island hatte in der Gruppe B in München den dritten Platz erreicht und ist am Samstag (20.30 Uhr/ARD) der erste deutsche Gegner in der Hauptrunde in Köln. Bereits am Sonntag steht das Duell gegen Weltmeister Frankreich auf dem Programm.

Gudmundur Gudmundsson kritisiert den Spielplan © SID

"Das ist gefährlich für die Gesundheit der Spieler. Sie brauchen einen Erholungstag. Darüber muss man reden", sagte Gudmundsson: "Wie kann man so etwas planen? Das verstehe ich nicht." Der einzige freie Tag sei ein Reisetag, sein Team habe in fünf Tagen vier schwere Spiele.