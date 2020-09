Hegering schießt Bayern zum Sieg gegen Freiburg

Köln (SID) - Drittes Spiel, dritter Sieg - und weiter ohne Gegentor: Mitfavorit Bayern München hat sich in der Frauen-Bundesliga auch gegen den SC Freiburg keine Blöße gegeben. Nationalspielerin Marina Hegering, die im Sommer aus Essen gekommen war, erzielte beim 1:0 (0:0) in der 66. Minute das Tor des Tages. Am Sonntag können Double-Gewinner VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen mit den Bayern gleichziehen.