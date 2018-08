Heidel: "Bayern wird nicht noch einmal so dominant sein"

Gelsenkirchen (SID) - Sportvorstand Christian Heidel von Vizemeister Schalke 04 sieht die jahrelange Überlegenheit von Rekordchampion Bayern München in der Bundesliga bröckeln. "Mein Gefühl sagt mir, dass der FC Bayern in den nächsten zwei Jahren nicht noch einmal so dominant sein wird, um mit 20 Punkten Vorsprung Meister zu werden", sagte der 55-Jährige im Interview mit dem Portal Sportbuzzer.

Christian Heidel sieht Chancen für andere Vereine © SID

Es gebe "eine ganze Reihe von Klubs, die es verstehen, sich Schritt für Schritt zu verbessern. Jetzt müssen wir alle da sein, wenn die Bayern mal schwächeln", führte Heidel mit Blick auf die am Freitag beginnende 56. Bundesliga-Saison aus. Auf Dauer mit dem Rekordtitelträger und Meister der vergangenen sechs Jahre mitzuhalten, sei allerdings "nicht einfach. Dazu sind sie wirtschaftlich noch zu überlegen."