Heidel bestätigt Meyer-Abschied: "Wird Schalke definitiv verlassen"

Gelsenkirchen (SID) - Der Abschied von Fußball-Nationalspieler Max Meyer vom Bundesligisten Schalke 04 zum Saisonende steht fest. "Max wird Schalke im Sommer definitiv verlassen. Wir gehen hochprofessionell mit der Situation um. Es gab und gibt kein böses Wort von beiden Seiten", sagte Manager Christian Heidel auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) am Donnerstag.

Max Meyer wird Schalke 04 im Sommer verlassen © SID

Da der Vertrag des 22 Jahre alten Meyer ausläuft, kann er ablösefrei wechseln. "Vom Ablauf her war es so, dass wir Max Anfang Januar noch mal ein Angebot unterbreitet haben. Das wurde am 15. Februar abgelehnt. Der Vertrag läuft am 30. Juni aus. Max wird den Verein verlassen, weil wir auch kein Angebot mehr unterbreiten werden", sagte Heidel: "Der Spieler plant seine Zukunft, wir sind dabei, Schalkes Zukunft zu planen. Und unsere Planungen gehen in eine andere Richtung."

Schon seit Wochen steht der ebenfalls ablösefreie Wechsel von Schalkes Leon Goretzka zu Bayern München fest. Zuletzt hatte Meyer bei Schalke nur noch eine Nebenrolle gespielt, im Derby gegen Dortmund (2:0) und beim 2:2 in Köln war er nicht einmal eingewechselt worden.