Heidel lobt Schalke-Trainer Tedesco: "Total authentisch"

Köln (SID) - Schalkes Sportvorstand Christian Heidel ist voll des Lobes über Trainer Domenico Tedesco. "Er ist total authentisch und gibt das immer weiter an die Mannschaft", sagte Heidel im Gespräch mit WDR2: "Jeder Spieler auf Schalke hat das Gefühl, dass er der wichtigste Spieler für den Trainer ist. Die Jungs lechzen danach, die wollen besser werden."

Lob für Domenico Tedesco © SID

Er sei sicher, so Heidel, "es gibt keinen Spieler, der in den letzten sechs Monaten nicht besser wurde, und automatisch wird das Kollektiv besser. Und wir haben alle das Gefühl, dass wir noch nicht am Limit angekommen sind." Schalke ist in der Tabelle des Fußball-Bundesliga Zweiter hinter Bayern München.