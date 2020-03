Heidemann zu IOC-Verhalten: Entscheidung "nicht mit einem Daumenschnipsen" treffen

München (SID) - Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann hält das Vorgehen des IOC mit seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach in der Diskussion um eine Absage der Sommerspiele in Tokio für nachvollziehbar. "Ich kann verstehen, dass so eine weitreichende Entscheidung nicht mit einem Daumenschnipsen getroffen wird", sagte das Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees im Gespräch mit der ARD-Sportschau.

Heidemann kann abwägende Haltung des IOC nachvollziehen © SID

Obwohl sich im Angesicht der Corona-Pandemie die Forderungen nach einer umgehenden Olympia-Absage mehren, sieht Heidemann dies nicht als einzige Möglichkeit an. "Ich bin überzeugt, das IOC arbeitet an vielen Szenarien. Es würde alle stark wundern, wenn nicht. Es gibt andere Szenarien als eine direkte Absage. Es wird auch geprüft, inwiefern eine Verschiebung in Frage kommt", sagte die 37-Jährige, die 2008 in Peking mit dem Degen die Goldmedaille gewonnen hatte.

Dass bei einem Festhalten am derzeitigen Plan unter den Sportlern aufgrund der unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten keine Chancengleichheit mehr gegeben wäre, zieht bei Heidemann ebenso wenig als Argument wie die Vorstellung von Geisterspielen in Tokio.

"Aus den reinen Trainingsaspekten muss man sagen, die Bedingungen sind nie überall gleich", betonte Heidemann. Sportler würden ihrer Ansicht nach lieber mit Trainingsrückstand bei Olympia antreten als ganz zu verzichten. Zu Olympia vor leeren Rängen meinte sie: "Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Es wäre eine ganz üble Situation, denn es gibt keine gute Variante. Aber ich würde lieber ohne Publikum antreten als gar nicht."

Zur derzeitigen Lage, berichtete Heidemann, plante der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) noch am Samstagabend eine Telefonkonferenz mit über 200 deutschen Athleten. Dort sollten die derzeitigen "Herausforderungen" in Bezug auf Training und die Olympia-Qualifikationen besprochen werden.