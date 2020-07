Heidenheim: Kleindienst folgt Dorsch nach Gent

Köln (SID) - Tim Kleindienst verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim und wechselt zum belgischen Erstligisten KAA Gent. Das bestätigten die Heidenheimer am Donnerstag. Über die Vertragslänge gab es zunächst keine Angaben. Der 24 Jahre alte Stürmer folgt damit Niklas Dorsch, der vor einer Woche ebenfalls von Heidenheim nach Gent wechselte.

Kleindienst (l.) erzielte letzte Saison 14 Tore © SID

In der vergangenen Spielzeit kam Kleindienst in 27 Ligaspielen auf 14 Tore und sechs Vorlagen. Zudem erzielte er beide Tore in den Relegationsspielen gegen Bundesligist Werder Bremen (0:0/2:2).