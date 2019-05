Heidenheim holt Föhrenbach aus Freiburg

Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim verstärkt seine Abwehr für die kommende Saison mit Jonas Föhrenbach vom Bundesligisten SC Freiburg. Der 23-Jährige, der Innen- und Linksverteidiger spielen kann, hat einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben. In der vergangenen Spielzeit war Föhrenbach vom SC an den Heidenheimer Ligarivalen Jahn Regensburg ausgeliehen.