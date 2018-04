Heidenheim mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga einen wichtigen Sieg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bezwang den SV Sandhausen 2:0 (2:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 auf drei Punkte. Sandhausen hat einen Zähler mehr auf dem Konto, muss nach einer schwachen Vorstellung aber ebenfalls noch zittern.

Zehnter Saisontreffer für Verhoek © SID

Nikola Dovedan (17.) brachte den FCH mit seinem fünften Treffer in den jüngsten vier Spielen in Führung - so eine Serie schaffte vor ihm kein Heidenheimer Profi. John Verhoeks (37.) zehnter Saisontreffer ließ den verletzten Kapitän Marc Schnatterer, der im roten Trikot auf der Tribüne saß, zum zweiten Mal jubeln.

Schnatterers Fehlen machte sich nicht bemerkbar - im Gegenteil: Der FCH war vor 12.800 Zuschauern in der Voith-Arena klar überlegen. Sandhausen dagegen zeigte Sommerfußball im schlechtesten Sinne.

Vor dem 1:0 reichte Arne Feicks Kopfballball-Durchstecker zu Dovedan, um die gesamte Gästeabwehr auszuhebeln. Verhoeks Tor bereitete Maximilian Thiel per Flanke vor. Im achten Zweitliga-Duell mit dem SVS war es für Heidenheim der dritte Sieg bei fünf Unentschieden.