Heidenheim vorerst ohne Glatzel und Beermann

Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss vorerst auf Stürmer Robert Glatzel (24) und Abwehrspieler Timo Beermann (27) verzichten. Glatzel erlitt im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fehlt "in den nächsten Wochen", teilte der FCH am Dienstag mit. Beermann plagt sich mit einer "Blessur an der Leiste". Er wird aber wohl nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit sein.