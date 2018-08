Heidenheims Feick fällt mit doppeltem Bänderriss aus

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspieler Arne Feick verzichten. Der 30-Jährige hat in der Sonntagspartie gegen Dynamo Dresden (3:1) in einem Zweikampf einen doppelten Bänderriss im linken Sprunggelenk erlitten, teilte der Klub am Montag mit. Wann Feick wieder ins Training einsteigen kann, ist noch ungewiss.