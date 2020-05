Heidenheims Thiel erneut am Knie operiert

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss erneut für unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Maximilian Thiel verzichten. Der 27-Jährige unterzog sich am Montag einem Eingriff am rechten Knie, das bereits im Juli 2019 operiert werden musste. Zuletzt waren bei Thiel im Kleingruppentraining Probleme am Meniskus aufgetreten. Er wird in den kommenden Wochen vorerst nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können.

Maximilian Thiel fehlt Heidenheim für unbestimmte Zeit © SID

Thiel hatte während der Vorbereitung im vergangenen Sommer einen Riss des vorderen, rechten Kreuzbandes erlitten. In der momentan wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison kam er daher noch nicht zum Einsatz. In bislang 44 Pflichtspielen für Heidenheim seit 2017 traf Thiel achtmal.