"Heilige Symbole": Blackhawks-Fans dürfen künftig keinen Indianerschmuck mehr tragen

Chicago (SID) - Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL werden ihren Namen nicht abgeben - dafür verbietet die Franchise ihren Fans ab sofort das Tragen der traditionellen Indianer-Kopfbedeckungen. Dies teilte des Team mit, dessen Name seinen Ursprung bei einem Indianerstamm hat. Ein ehemaliger Häuptling nannte sich so, was Frederic McLaughlin, der erste Besitzer des NHL-Teams, als Inspiration nahm.

Die Blackhawks verbieten das Tragen von Indianerschmuck © SID

"Diese Symbole sind heilig, sie gehören traditionell den Häuptlingen ihrer Stämme, die großen Respekt genießen", teilte das Eishockey-Team mit. Dieser Kopfschmuck sollte nicht "als ein Kostüm oder als tägliche Kleidung" genutzt werden.

Anders als die Washington Redskins aus der US-Football-Liga NFL werden die Blackhawks ihren Namen jedoch nicht wechseln. Die Cleveland Indians aus der Baseball-Liga MLB erwägen, sichj umzubenennen.

Die Namen der Teams waren zuletzt Teil einer öffentlichen Debatte, die im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung an Fahrt aufgenommen hatte. Unter dem öffentlichen Druck legten die Redskins (Rothäute) ihren Namen ab, die Footballer aus der US-Hauptstadt laufen künftig als Washington Football Team auf.