Heimvorteil genutzt: Holzdeppe knackt WM-Norm

Zweibrücken (SID) - Raphael Holzdeppe, ehemaliger Stabhochsprung-Weltmeister, hat seinen Heimvorteil genutzt und erstmals in dieser Leichtathletik-Saison die WM-Norm für die Titelkämpfe in Katar (28. September bis 6. Oktober) geknackt. Beim Himmelsstürmer-Cup in Zweibrücken am Donnerstagabend meisterte der 29-Jährige die 5,71 m im dritten Versuch und ist nun nach Bo Kanda Lita Baehre (5,72) und Torben Blech (5,71/beide Leverkusen) der dritte deutsche Stabhochspringer, der die WM-Norm erfüllt hat. Holzdeppes bisherige Saisonbestleistung lag zuvor bei lediglich 5,53 m.