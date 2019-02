Heimweltcup am Feldberg: Skicrosser Wilmsmann fährt aufs Podest

Feldberg-Ort (SID) - Skicrosser Florian Wilmsmann ist beim Heimweltcup am Feldberg erstmals in seiner Karriere aufs Podest gefahren. Der 22-Jährige vom TSV Hartpenning musste sich im ersten Rennen nach der WM nur dem Schweizer Ryan Regez geschlagen geben, der seinen ersten Sieg im Weltcup feiert. Daniel Bohnacker (Gerhausen) belegte Rang sieben.

Skicrosser Wilmsmann holt den zweiten Platz am Feldberg © SID

Die deutschen Frauen, die beim Saisonhöhepunkt wie die Männer die erhoffte Medaille verpasst hatten, konnten sich nicht für die enttäuschende WM rehabilitieren. Beim zweiten Saisonsieg der Schwedin Sandra Näslund schieden Daniela Maier (Urach/10.) und Heidi Zacher (Lenggries/13.) im Viertelfinale aus. Am Sonntag steht im Schwarzwald das achte von elf Rennen in diesem Winter an.