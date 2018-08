Heinle im Weitsprung-Finale, Howard und Entholzner raus

Berlin (SID) - Der deutsche Weitsprung-Meister Fabian Heinle (Stuttgart) ist bei der Leichtathletik-EM in Berlin souverän ins Finale eingezogen. Der 24-Jährige sprang in der Qualifikation am Montag im zweiten Versuch 8,02 m und schaffte damit den direkten Einzug in die Medaillenentscheidung am Mittwoch (19.40 Uhr).

Fabian Heinle zog souverän ins Finale ein © SID

"Das war okay, jetzt warten wir mal ab, was im Finale geht", sagte Heinle, der die insgesamt zweitbeste Weite hinter dem Griechen Miltiadis Tentoglou (8,15) in der Vorausscheidung erzielte: "Die Hitze ist ziemlich gut für uns Weitspringer." Außer Heinle und Tentoglou schaffte kein Springer die für den direkten Final-Einzug geforderten 8,00 m.

Ausgeschieden sind der deutsche Ex-Meister Julian Howard (Karlsruhe) und EM-Neuling Maximilian Entholzner (Passau). Howard kam nach zwei ungültigen Versuchen im letzten Sprung nicht über 7,64 m hinaus, auch Entholzner blieb mit 7,46 m hinter den Erwartungen zurück.

Der Brite Greg Rutherford, der 2016 in Amsterdam den Titel geholt hatte, war kurz vor der EM zurückgetreten. Ex-Weltmeister Alexander Menkow hatte im Zuge der Suspendierung des russischen Verbandes kein Startrecht erhalten.