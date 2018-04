Heldt kritisiert Grindel: "Von oben herab"

Hannover (SID) - Horst Heldt, Manager des Fußball-Bundesligisten Hannover 96, wird seine erste persönliche Begegnung mit Reinhard Grindel nicht in positiver Erinnerung behalten. "In meinem Empfinden war es ein Stück weit von oben herab. Ich habe mich nicht abgeholt gefühlt", schilderte der 47-Jährige die Begleitumstände eines Gesprächs mit dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu Wochenbeginn.

Heldt mit Kritik in Richtung DFB-Präsident Grindel © SID

Zentraler Inhalt der Unterredung war ein Schreiben der Niedersachsen an den DFB, in dem es um unterschiedliche Auslegungen beim zu Beginn dieser Saison eingeführten Videobeweis ging. Heldt: "Vielleicht wäre anders reagiert worden, wenn der FC Bayern einen solchen Brief geschickt hätte."