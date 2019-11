Henry zurück in der MLS: Neuer Trainer von Montreal Impact

Köln (SID) - Der frühere Fußball-Weltstar Thierry Henry wird in Kanada Trainer von Montreal Impact. Die Verpflichtung des ehemaligen Welt- und Europameisters für zwei Jahre plus Option gab der Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.

Erhält Vertrag für zwei Jahre plus Option: Thierry Henry © SID

Henry (42) hatte Belgien bei der WM in Russland als Co-Trainer betreut, die Roten Teufel wurden Dritter. Anschließend übernahm der Franzose in seiner Heimat AS Monaco, wurde allerdings im Januar nach nur zwei Siegen in zwölf Ligaspielen rasch wieder freigestellt.

"Montreal Impact zu trainieren, ist eine große Ehre für mich", sagte Henry, "ich kenne die Liga gut und habe hier viele schöne Momente erlebt." Unter anderem auch in Spielen gegen Montreal - gegen keine andere Mannschaft traf er in seinen 122 MLS-Einsätzen häufiger als gegen die Kanadier (neun Tore in fünf Duellen). Am Montag wird Thierry Henry offiziell vorgestellt.