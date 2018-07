Hentke verteidigt Titel bei der Schwimm-DM

Berlin (SID) - Vizeweltmeisterin Franziska Hentke (Magdeburg) hat ihren Titel bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften auf ihrer Paradestrecke über 200 m Schmetterling problemlos verteidigt. Im Berliner Europasportpark schwamm die 26-Jährige eine Zeit von 2:09,09 Minuten und ließ ihre Konkurrentinnen mit über zwei Sekunden hinter sich.

Hentke verteidigt ihren DM-Titel über 200m Schmetterling © SID

"Mit dem Rennen war ich noch nicht zufrieden, aber in zwei Wochen läuft es besser", sagte Hentke mit Blick auf die EM in Glasgow (12. bis 20. August). Im Vorjahr hatte sie den Titel in einer Zeit von 2:06,18 Minuten gewonnen.

Erstmals sind die deutschen Meisterschaften keine Qualifikation für den Saisonhöhepunkt. Die Athleten nutzen die DM in Berlin, um für die Europameisterschaften in Glasgow in Form zu kommen.