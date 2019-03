Herbe Heimpleite für Nowitzki: "Tritt in den Arsch"

Köln (SID) - Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks eine herbe Heimpleite kassiert, Dennis Schröder verlor mit den Oklahoma City Thunder zum vierten Mal in Folge. Im verzweifelten Kampf der Mavs um einen Play-off-Platz mussten sich die Texaner in eigener Halle dem Division-Schlusslicht Memphis Grizzlies mit 81:111 geschlagen geben. "Wir haben einen Tritt in den Arsch bekommen, ganz einfach", sagte Nowitzkis Teamkollege Tim Hardaway Jr. nach dem unrühmlichen Auftritt im American Airlines Center.

"Arschtritt" für Nowitzki und Co © SID

Nowitzki steuerte als Starter in 23 Minuten jeweils sieben Punkte und Rebounds bei. Erneut bester Schütze der Mavericks bei der sechsten Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen war einmal mehr Luka Doncic mit 22 Punkten. Nationalspieler Maximilian Kleber kam auf zwei Punkte und fünf Rebounds.

Mit nur 27 Siegen aus 62 Saisonspielen rückt die Meisterrunde für Dallas auf Rang 13 im Westen immer mehr außer Reichweite. Die achtplatzierten Los Angeles Clippers weisen eine Bilanz von 35:29 auf. Auch für die Los Angeles Lakers rücken die Play-offs in immer weitere Ferne. Der Traditionsklub verlor bei Liga-Schlusslicht Phoenix Suns 109:118, Moritz Wagner kam dabei nur eine Minute für die Lakers zum Einsatz. Superstar LeBron James erzielte 27 Punkte, 9 Rebounds und 16 Assists.

Noch gut im Rennen liegt dagegen Oklahoma City. Allerdings setzte es bei den San Antonio Spurs mit dem 102:116 die nächste Pleite. Nationalspieler Dennis Schröder stand in der Starting Five und kam auf 18 Punkte und 5 Rebounds. Erneut nicht dabei war der sechsmalige Allstar Paul George. Mit 38:24 Siegen rangiert OKC im Westen weiter auf Platz drei.