Herberger-Stiftung: Mittel aus Nothilfefonds noch verfügbar

Hennef (SID) - Im Nothilfefonds der DFB-Stiftung Sepp Herberger sind noch Mittel verfügbar. Dies teilte die Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch mit. Bereits im März war das Hilfsprogramm für Mitglieder der Fußballfamilie, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not oder wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind, aus der Taufe gehoben worden.

Nationalspieler Jonathan Tah von Bundesligist Bayer Leverkusen ist Mitinitiator des Nothilfefonds, der Innenverteidiger beteiligte sich als erster privater Spender an dem Programm. "Unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir füreinander da sind", betonte Tah: "Ich hoffe sehr, dass ich mit meiner Unterstützung des Corona-Nothilfefonds einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten kann." Seit dem Jahr 2019 ist er Botschafter der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Antragsberechtigt sind Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den DFB-Mitgliedsverbänden, deren Untergliederungen (zum Beispiel Schiedsrichtervereinigungen) und den bundesdeutschen Fußballvereinen engagieren. Wichtig ist der Nachweis über die individuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den jeweiligen Antragsteller. Die Anträge können formfrei per E-Mail an corona-hilfe@sepp-herberger.de gesendet werden.